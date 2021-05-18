Малышева назвала уникальный способ пожарить шашлык без риска заболеть раком

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Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева заявила, что обычный способ жарки шашлыка медики не рекомендуют. Красное мясо, которое проходит термическую обработку, образует канцерогены, они вызывают рак.

— Конкретные советы, чтобы риски уменьшить или нивелировать: кусок должен быть маленьким, меньше 10 сантиметров. Чем меньше контакт мяса с высокой температурой, тем меньше там канцерогенов, — отметила врач.

Второй совет: мариновать мясо лучше в пиве, это на 80 процентов уменьшает концентрацию канцерогенов. Мясо нужно мариновать минимум шесть часов. Третий совет — приготовить мясо заранее, дожарив его на огне.

Эти три совета снижают риски образования канцерогенов на 80–90 процентов, отметила телеведущая в программе «Жить здорово». По ее словам, это уникальный рецепт, который нивелирует вред мяса и поможет избежать риска развития рака.

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