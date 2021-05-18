Астрологи рассказали, как правильно мириться с разными знаками зодиака

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Астрологи рассказали, что делать для восстановления отношений с разными знаками зодиака, если произошла ссора. По словам специалистов, в этом поможет знание их особенностей поведения.

Овен

Представитель этого знака от рождения сложный человек, именно поэтому избежать конфликтов с ним не удастся. Однако Овны очень отходчивые — мириться с ними нужно вовремя, пока они не успели понять, что и без обидчика им хорошо.

Телец

Тельцы ненавидят перемены. Именно на этой почве, как считают специалисты, с ним часто ссорятся окружающие. Представитель этого знака склонен к самобичеванию, он может продолжить злиться и «мусолить» проблему, даже когда повод миновал. Поэтому обидчику лучше первому начать просить прощения.

Близнецы

Представители этого знака — общительные люди. Им важно быть понятыми и услышанными. Если этого не произошло, разразится ссора. Урегулировать конфликт с человеком этого знака достаточно просто. Следует признаться во всех смертных грехах и попросить прощения.

Рак

Раки слишком остро реагируют на внешние раздражители. Поэтому с этим человеком лучше не ссориться, но если это уже произошло, нужно постараться проявить заботу. Чашечка ароматного кофе и цветы, конечно, не помешают, советуют астрологи.

Лев

Львы могут в порыве гнева сказать все, что они думают о человеке, однако долго обижаться они не смогут. Несмотря на свой бурный гнев и эмоции, представитель этого знака все равно попросит прощения. Но, как говорят эксперты, лучше долго не молчать, потому что Львы могут расценить этот жест как предательство.

Дева

По словам астрологов, с представителями этого знака мириться легче, чем со всеми остальными. Девы совсем не злопамятные люди. Следует просто позвонить им спустя полчаса после ссоры и сказать, что любите.

Весы

Эти знаки не склонны к агрессии и скандалам. Чтобы найти повод для конфликта с этим человеком, нужно очень постараться. Если конфликта не удалось миновать, нужно быть готовым к затяжной конфронтации. Добиваться расположения представителя этого знака придется не один месяц.

Скорпион

Скорпион — очень сложный человек. Он достаточно обидчив и мстителен. Если попросить прощения за проступок, он, конечно, его примет. Однако он может продолжать еще долго портить жизнь обидчику. Нейтрализовать агрессию в данном случае можно только путем длительных переговоров.

Стрелец

Представитель этого знака никогда не признает, что виновен. Можно бесконечно доказывать ему свою правоту, но проблему это не решит. Наладить отношения с ним — только признать правоту Стрельца.

Козерог

Представители этого знака очень консервативны, поэтому они могут вообще отказаться слушать оправдания обидчика. По своей природе Козероги не склоны выражать эмоции, и это очень напрягает окружающих. Астрологи уверены, для того чтобы разжалобить Козерога, нужно проявить искреннюю заботу.

Водолей

Водолеи могут очень громко браниться, но зато никогда не обидят партнера. Если ссора серьезная, виновнику следует извиниться первым, дабы не вогнать представителя этого знака в глубокую депрессию. По словам астрологов, можно также сводить в уютное местечко. Например, в ресторан или кино.

Рыбы

Представители этого знака никогда не расскажут, на что конкретно обиделись. Партнерам придется додумывать самим, а затем месяцами умолять о прощении. Эти люди ценят преданность и внимание. Поэтому если хотите наладить отношения, нужно регулярно доказывать свою любовь, пишет Horoscope.

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