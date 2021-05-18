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Министр образования Подмосковья озвучила преимущества детских мини-садов
Фото: pixabay.com

Министр образования Подмосковья озвучила преимущества детских мини-садов

Елена Фролова

Образование

Преимущества мини-детсадов разъяснила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, любой район может получить новое дошкольное образовательное учреждение всего за три–четыре месяца.

Как правило, возведение стационарного детского садика, рассчитанного на 250–300 мест, с пищевым блоком и благоустройством прилежащей территории занимает порядка двух лет.

— В свою очередь мини-сады являются быстрым решением. Они располагаются на первом этаже жилого дома или в приспособленном помещении. Их можно сделать за три–четыре месяца, — пояснила министр.

Она также подчеркнула, что мини-сады будут появляться там, где нет возможности открыть стационарные. Как пояснила глава ведомства, исторически так сложилось, что большинство подмосковных «примкадных» территорий сильно застроены, отмечает телеканал 360. Есть такие районы, где просто негде организовать большой стандартный детсад.

— Там мы открывает мини-садики, — добавила Ирина Каклюгина.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 35 детских мини-садов, которые в общей сложности будут рассчитаны на три тысячи мест.

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Московская областьдетский садИрина Каклюгина
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