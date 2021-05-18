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«Хочет им стать»: Тарасова высказалась о тренерской работе Плющенко
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей Москва

«Хочет им стать»: Тарасова высказалась о тренерской работе Плющенко

Кирилл Николаев

Спорт

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко необходимо проделать долгий путь, чтобы называться тренером. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Судьба человека».

По ее словам, Плющенко хочет стать тренером. Тренерская работа — это долгий и тяжелый путь наверх.

— Поэтому я не могу еще сказать о Жене, что он тренер. Я вижу, что он хочет им стать. Дай Бог ему стать им, — отметила Тарасова.

Также она отметила успехи Этери Тутберидзе, подопечные которой выигрывают все международные соревнования. Тарасова считает, что Тутберидзе является выдающимся тренером современности.

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Евгений ПлющенкоТатьяна Тарасовафигурное катание
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