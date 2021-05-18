«Хочет им стать»: Тарасова высказалась о тренерской работе Плющенко
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко необходимо проделать долгий путь, чтобы называться тренером. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Судьба человека».
По ее словам, Плющенко хочет стать тренером. Тренерская работа — это долгий и тяжелый путь наверх.
— Поэтому я не могу еще сказать о Жене, что он тренер. Я вижу, что он хочет им стать. Дай Бог ему стать им, — отметила Тарасова.
Также она отметила успехи Этери Тутберидзе, подопечные которой выигрывают все международные соревнования. Тарасова считает, что Тутберидзе является выдающимся тренером современности.
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