Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фестиваль «Москва встречает друзей» стартует в Доме музыки
Фото: Вечерняя Москва

Фестиваль «Москва встречает друзей» стартует в Доме музыки

Ольга Маркова

Культура

XVIII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» 18 мая открывается в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Форум проходит под девизом «Жизнь отстоявшим» и посвящен всем медикам, которые работают на передовой борьбы с пандемией COVID-19.

В открытии фестиваля примут участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем и главным дирижером которого является Владимир Спиваков, а также юные таланты — участники программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

На открытии фестиваля традиционно вручается приз «Милосердие» за служение идеалам гуманизма. Во вторник президент фонда Владимир Спиваков вручит призы «Милосердие» сотрудникам НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» («Коммунарка»), сообщается на сайте Дома музыки.

Читайте также: Музей современной истории представил выставку «Франсиско Гойя: Я сам это видел»

Владимир СпиваковконцертМосковский международный Дом музыки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Все мнения
О проекте