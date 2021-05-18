Фестиваль «Москва встречает друзей» стартует в Доме музыки

Фото: Вечерняя Москва

XVIII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» 18 мая открывается в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Форум проходит под девизом «Жизнь отстоявшим» и посвящен всем медикам, которые работают на передовой борьбы с пандемией COVID-19.

В открытии фестиваля примут участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем и главным дирижером которого является Владимир Спиваков, а также юные таланты — участники программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

На открытии фестиваля традиционно вручается приз «Милосердие» за служение идеалам гуманизма. Во вторник президент фонда Владимир Спиваков вручит призы «Милосердие» сотрудникам НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» («Коммунарка»), сообщается на сайте Дома музыки.

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