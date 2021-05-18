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Тимати и Решетова вместе отметили день рождения друга
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Тимати и Решетова вместе отметили день рождения друга

Анастасия Прохорова

Звезды

Экс-возлюбленные — рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова — вместе отметили день рождения друга артиста. Снимок, где бывшие возлюбленные сидят за праздничным столом, был опубликован в Instagram-аккаунте Ильи Винокурова.

Друг и коллега рэпера отмечал праздник в одном из заведений столицы. Присутствующие отметили, что Тимати и Решетова вели себя очень доброжелательно по отношению друг к другу и даже флиртовали.

— Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу, — рассказывала ранее Решетова о расставании в фильме-биографии «Мой монолог», который она разместила на YouTube.

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ТиматиАнастасия Решетоваотношения
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