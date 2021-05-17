«Tакие подколы неуместны»: в Сети раскритиковали высмеявшего фильм Решетовой Тимати
Рэпер Тимати подвергся критике со стороны подписчиков, после того, как он тонко высмеял откровенный фильм своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой.
Недавно девушка опубликовала фильм «Мой монолог» на YouTube, в котором поделилась переживаниями после разрыва с Тимати.
Следом музыкант выложил на своей странице в соцсети ролик, на котором вытирает скупую мужскую слезу, а затем оправдывается, что «настоящий джигит не плачет, у него просто глаза потеют».
— Когда посмотрел грустный фильм в интернете, — подписал видео Тимати в своем Instagram-аккаунте.
Однако подписчики рэпера не разделили его злорадства.
«Мать его ребенка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится»; «По мне, такие подколы неуместны»; «А там ведь реально было над чем всплакнуть»; «Настоящий Джигит не стебал бы свою бывшую любимую и мать своего ребенка», — написали фолловеры музыканта в комментариях.
Ранее Решетова рассказала, почему она рассталась с Тимати.
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