«Tакие подколы неуместны»: в Сети раскритиковали высмеявшего фильм Решетовой Тимати

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рэпер Тимати подвергся критике со стороны подписчиков, после того, как он тонко высмеял откровенный фильм своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой.

Недавно девушка опубликовала фильм «Мой монолог» на YouTube, в котором поделилась переживаниями после разрыва с Тимати.

Следом музыкант выложил на своей странице в соцсети ролик, на котором вытирает скупую мужскую слезу, а затем оправдывается, что «настоящий джигит не плачет, у него просто глаза потеют».

— Когда посмотрел грустный фильм в интернете, — подписал видео Тимати в своем Instagram-аккаунте.

Однако подписчики рэпера не разделили его злорадства.

«Мать его ребенка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится»; «По мне, такие подколы неуместны»; «А там ведь реально было над чем всплакнуть»; «Настоящий Джигит не стебал бы свою бывшую любимую и мать своего ребенка», — написали фолловеры музыканта в комментариях.

Ранее Решетова рассказала, почему она рассталась с Тимати.

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