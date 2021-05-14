«Предательства повторялись»: Решетова рассказала, почему она рассталась с Тимати

Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова назвала причину, по которой она рассталась с рэпером Тимати.

— Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись, — рассказала она.

Расставание позволило ей открыть «второе дыхание» и стать другим человеком, добавила Решетова. С Тимати у нее были нездоровые отношения, уверяет модель в фильме-биографии «Мой монолог», который она разместила на YouTube.

Ранее Семен Слепаков удивил поклонников, сообщив о разводе в стихах.

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