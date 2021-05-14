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«Жизнь бурлит»: Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Жизнь бурлит»: Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак едва не попала в перестрелку, находясь на каникулах в Мексике.

— Паника, полиция, машины не пускают. Хорошо, что свидетелями не загребли — и то спасибо, — рассказала Собчак.

По словам телеведущей, картель застрелил бывшего агента в минуте от отеля, где она находилась.

— Жизнь бурлит, — подытожила она.

Подписчики Собчак были удивлены такой новостью.

«Езжайте в Тулу, там спокойнее»; «Лучше без таких приключений»; «Мы тоже здесь и тоже видели перестрелку», — написали фолловеры.

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Ксения СобчакМексикаперестрелки
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