«Жизнь бурлит»: Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике
Телеведущая Ксения Собчак едва не попала в перестрелку, находясь на каникулах в Мексике.
— Паника, полиция, машины не пускают. Хорошо, что свидетелями не загребли — и то спасибо, — рассказала Собчак.
По словам телеведущей, картель застрелил бывшего агента в минуте от отеля, где она находилась.
— Жизнь бурлит, — подытожила она.
Подписчики Собчак были удивлены такой новостью.
«Езжайте в Тулу, там спокойнее»; «Лучше без таких приключений»; «Мы тоже здесь и тоже видели перестрелку», — написали фолловеры.
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