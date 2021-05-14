Семен Слепаков удивил поклонников, сообщив о разводе в стихах

Фото: Youtube / Esquire Russia

Исполнитель Семен Слепаков в стихах рассказал о своем разводе. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

— Я в браке давно уж не состою. Не буду вас утомлять деталями. Грустно, но — се ля ви, — написал артист.

По словам Слепакова, развод состоялся еще осенью прошлого года. Таким образом, брак продлился около девяти лет.

Подписчики артиста были весьма удивлены этой новостью.

«Не оправдывайся, Семен, не надо»; «Классно получилось»; «Семен, земляки с тобой!», — написали фолловеры.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике.

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