«Не рассказала и одной сотой»: Решетова поделилась переживаниями после разрыва с Тимати

Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова поделилась переживаниями после разрыва с рэпером Тимати. В прошлом году пара объявила о расставании, тогда они не стали рассказывать, что между ними произошло. Недавно Решетова объяснила причину расставания.

Она отметила, что в первые месяцы после рождения общего с Тимати сына всем вокруг казалось, что у них идеальная семья. При этом, по признанию девушки, она сама так думала. Однако 2020 год все изменил.

— Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни, — поделилась девушка в фильме «Мой монолог» на YouTube.

По словам Решетовой, ей просто необходимо было выговориться.

— Да, я не рассказала и одной сотой своей истории, потому что решила не углублять. Честно, просто устала держаться всегда холодной и сильной перед всеми. Есть вещи, о которых нужно говорить, тогда станет легче и рассказчику, и слушателю, — отметила Решетова.

Поклонники девушки поддержали ее, бывшая избранница рэпера поблагодарила их за теплые слова. Она отметила, что среди них были и те, кто с насмешкой отнесся к ее откровениям, но она была готова к любой реакции.

Ранее Решетова рассказала о причине расставания с рэпером Тимати. По словам девушки, исполнитель много раз предавал ее.

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