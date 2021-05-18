Ушел из жизни актер фильма «Двенадцать стульев» Владимир Федоров
На 83-м году жизни скончался российский актер театра и кино, ученый-физик Владимир Федоров. Он умер из-за тяжелой болезни. Об этом сообщили в окружении артиста.
Известно, что Владимир Анатольевич искал клинику и специалистов для обследования, но не мог найти средства на свое лечение. Также сам он подозревал у себя одну из форм сердечной недостаточности.
Друг актера Иван Шаблов рассказал, что недавно договаривался о встрече с ним. Также он призвал знакомых артиста помочь его вдове.
— Большой человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин! У него были золотые руки и светлая голова, — цитирует Ивана Шаблова StarHit.
Владимир Федоров — автор десятков научных трудов и изобретений. Он играл в фильмах «Двенадцать стульев», «Юность Петра», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Кин-дза-дза!», «Михайло Ломоносов» и «Собачье сердце».