Ушел из жизни актер фильма «Двенадцать стульев» Владимир Федоров

Фото: kino-teatr.ru

На 83-м году жизни скончался российский актер театра и кино, ученый-физик Владимир Федоров. Он умер из-за тяжелой болезни. Об этом сообщили в окружении артиста.

Известно, что Владимир Анатольевич искал клинику и специалистов для обследования, но не мог найти средства на свое лечение. Также сам он подозревал у себя одну из форм сердечной недостаточности.

Друг актера Иван Шаблов рассказал, что недавно договаривался о встрече с ним. Также он призвал знакомых артиста помочь его вдове.

— Большой человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин! У него были золотые руки и светлая голова, — цитирует Ивана Шаблова StarHit.

Владимир Федоров — автор десятков научных трудов и изобретений. Он играл в фильмах «Двенадцать стульев», «Юность Петра», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Кин-дза-дза!», «Михайло Ломоносов» и «Собачье сердце».