Кадр из фильма «Развод по-американски» (2006)

В эту среду, 19 мая, православные христиане вспоминают праведника Иова Многострадального. В честь него дата получила названия Иов-огуречник, Иов-горошник. Приметы запрещали в этот день ссориться с близкими и друзьями. Считалось, что именно в эту среду семейная ссора приведет к беде в доме и очень негативно скажется на всех членах семьи.

В этот день нельзя сидеть без дела, лежать в кровати, лучше провести его в труде, тогда среда подарит благополучие и удачу.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему особенно опасно ссориться с родными 19 мая

Приметы погоды гласили, что если в этот день ясно, то урожай огурцов будет хорошим, а если птицы поют – ближайшее время дождя не будет.

19 мая отмечается День пионерии, в этом году пионерская организация справляет 99 годовщину.

309 лет назад Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Обратно столичный статус Москве вернули большевики после Октябрьской революции 1917 года. 111 лет назад Земля прошла через хвост кометы Галлея.

В этот день родились актеры Леонид Харитонов, Майя Булгакова, Наталия Орейро, спортсмен Шаварш Карапетян, певица Ева Польна.

Именины отмечают Иларион, Иван, Денис, Василий.

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