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SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Фото: moscow-live

SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы

Кирилл Николаев

Экономика

Международная платежная система SWIFT подтвердила Центробанку (ЦБ), что будет работать в России в штатном режиме. Об этом во вторник, 18 мая, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, никаких рисков отключения России от системы пока нет. ЦБ имеет прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой, сообщает ТАСС.

Скоробогатова добавила, что даже в случае отключения РФ от SWIFT межбанковские переводы можно будет перевести на российский аналог — систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

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