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Общественный совет при Роскомнадзоре займется проблемами кибербуллинга в Сети
Фото: Pexels

Общественный совет при Роскомнадзоре займется проблемами кибербуллинга в Сети

Кирилл Николаев

Общество

Общественный совет при Роскомнадзоре усилит борьбу с противоправным контентом в интернете, мошенничеством и кибербуллингом. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в Telegram-канале Общественной палаты Российской Федерации.

По мнению гендиректора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой, задача Роскомнадзора как раз состоит в воспрепятствовании подобным угрозам. Общественный совет должен поддерживать в этом ведомство.

Баланова отметила, что также важно обеспечивать свободу и удовлетворение потребностей граждан. С этой точки зрения роль общественного совета заключается в обеспечении защиты прав и свобод людей путем осуществления общественного контроля.

Справка «ВМ»

Кибербуллинг — намеренные оскорбления, угрозы и сообщения компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода времени.

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Роскомнадзорбуллингмошенничество
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