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Астрологи рассказали, к каким знакам зодиака приходят вещие сны
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Астрологи рассказали, к каким знакам зодиака приходят вещие сны

Юлия Павлушова

Общество

По мнению астрологов, представителям разных знаков зодиака необходимо обращать внимание на разные символы во снах. Расшифровать смысл ночных посланий помогут знаки, присущие определенной стихии.

Знаки Воды видят пророческие сны. К ним относятся Раки, Скорпионы и Рыбы. Однако чаще всего вещие сны приходят к Рыбам. Раки во снах должны обращать внимание на обстановку — благоприятное окружение предвещает им хорошие события, а негативное — наоборот. Скорпионам знаки поступают перед важными событиями. Им необходимо запоминать, какие погодные условия были во сне.

Нередко вещие сны приходят к представителям стихии Огня Овнам, Львам и Стрельцам. Им нужно следить, появляются ли во снах свет, оружие, металл и огонь. Это благоприятные знаки для таких представителей зодиакального круга. Кроме того, важен итог ночных сюжетов — победил в них сновидец или нет.

Знаки Земли, к которым относятся Дева, Козерог и Телец, нечасто могут почерпнуть пользу из снов. Однако астрологи рекомендуют им отыскивать в грезах символы своей стихии — животных, растения, дома, автомобили. Такие символы помогут им сделать выбор даже в неразрешимой ситуации.

Знаки стихии Воздуха тоже не чувствительны к грезам. Однако мелкие детали снов могут предвещать Близнецам, Весам и Водолеям множество хороших событий. Чтобы понять, как выбрать позитивный путь, им нужно следить за ароматами, звуками и цифрами во снах, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали, как правильно мириться с разными знаками зодиака.

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