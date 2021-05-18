Астрологи рассказали, к каким знакам зодиака приходят вещие сны

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По мнению астрологов, представителям разных знаков зодиака необходимо обращать внимание на разные символы во снах. Расшифровать смысл ночных посланий помогут знаки, присущие определенной стихии.

Знаки Воды видят пророческие сны. К ним относятся Раки, Скорпионы и Рыбы. Однако чаще всего вещие сны приходят к Рыбам. Раки во снах должны обращать внимание на обстановку — благоприятное окружение предвещает им хорошие события, а негативное — наоборот. Скорпионам знаки поступают перед важными событиями. Им необходимо запоминать, какие погодные условия были во сне.

Нередко вещие сны приходят к представителям стихии Огня — Овнам, Львам и Стрельцам. Им нужно следить, появляются ли во снах свет, оружие, металл и огонь. Это благоприятные знаки для таких представителей зодиакального круга. Кроме того, важен итог ночных сюжетов — победил в них сновидец или нет.

Знаки Земли, к которым относятся Дева, Козерог и Телец, нечасто могут почерпнуть пользу из снов. Однако астрологи рекомендуют им отыскивать в грезах символы своей стихии — животных, растения, дома, автомобили. Такие символы помогут им сделать выбор даже в неразрешимой ситуации.

Знаки стихии Воздуха тоже не чувствительны к грезам. Однако мелкие детали снов могут предвещать Близнецам, Весам и Водолеям множество хороших событий. Чтобы понять, как выбрать позитивный путь, им нужно следить за ароматами, звуками и цифрами во снах, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали, как правильно мириться с разными знаками зодиака.

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