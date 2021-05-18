Астрологи рассказали, какая диета подходит каждому знаку зодиака
Стало известно, какую диету каждому знаку зодиака предопределили звезды. Об этом рассказали астрологи.
Овен
Овны обычно достаточно активны, поэтому они могут позволить себе пропустить приемы пищи, а затем наедаться до отвала. В результате этого представители знака легко набирают лишние килограммы. Им следует упорядочить режим питания, а также не употреблять соленое и острое, алкоголь и даже кофе с чаем. Следует также не есть жареное темное мясо. Зато приветствуются в рационе рыба и каши, овощи, сыр, творог и фрукты, особенно с витамином С.
Телец
У Тельцов очень часто медленный обмен веществ, однако они обладают отменным аппетитом. Отсюда и лишний вес. Им рекомендуется отказаться от выпечки и сладостей, а вместо этого употреблять рыбу и нежирное мясо, овощные салаты, рагу, овощи на пару и морскую капусту.
Близнецы
У представителей этого знака нестабильная нервная система, и из-за постоянного стресса они едят много жирного, сладкого, а также употребляют алкоголь. Вместо этого им следует есть капусту, картофель, баклажаны, рыбу, нежирное мясо, а также птицу, орехи и сыр для поддержания в норме кальция.
Рак
Раки очень мнительны и эмоциональны, они запросто могут сами себя довести до госпитализации. Пищеварительная система у них особенно слаба, поэтому им не следует есть сладости, а также сырые овощи и фрукты, так как они вызывают брожение в кишечнике. Ракам рекомендуются злаки, супы, белое мясо птицы, а также кисломолочные продукты.
Лев
Львы часто переедают, от этого возникают проблемы с сердцем, сосудами, желудком и щитовидной железой. Им категорически не рекомендуется ничего жирного, жареного, соленого и сладкого. Включить в рацион необходимо продукты с калием и магнием — баклажаны, сельдерей, курагу и прочие.
Дева
Несмотря на отменное здоровье представителей этих знаков, им не стоит есть консервы, сладости и копчености. Вместо этого в рационе должны присутствовать тушеные овощи, кисломолочные продукты, каши с растительными маслами — оливковым, виноградным и т. д. Мясо лучше готовить на пару.
Весы
Весов часто тянет на соленое, от этого могут быть проблемы с почками. Поэтому им надо отказаться от копченостей и маринованных продуктов. Рекомендуются овощи, нежирное мясо, птица, морепродукты, салат.
Скорпион
Скорпионы, так же, как и Овны, могут весь день не есть, а потом наесться до отвала. Им лучше всего подойдет дробное питание. В рационе должны быть рыба и морепродукты, свекла с капустой и морковью, лук с перцем, тыква и капуста. Также обязательны яблоки и цитрусовые, богатые витаминами С и группы В.
Стрелец
Стрельцам следует отказаться от алкоголя, потому что привычка запросто может перерасти в серьезную проблему. Также они очень любят поесть, особенно вредное — копчености, соленья и сладости. Им рекомендуется соя, чечевица, горох с бобами и овощи с зеленью — салаты, укроп, петрушка, капуста, спаржа.
Козерог
У Козерогов слабый обмен веществ, поэтому им часто приходится бороться с лишним весом. В этом им помогут специи: анис, мята, базилик, гвоздика с мускатным орехом. Продукты лучше выбирать легкие: постное мясо, овощи и фрукты.
Водолей
Представителям этого знака повезло — они могут контролировать свой аппетит, хотя у них большая любовь к сладостям. Следует включить в рацион гранаты, яблоки, груши, арбуз, дыню. Также нелишними будут овощи — свекла, морковь, баклажаны, капуста и другие.
Рыбы
Рыбы с детства подвержены инфекционным заболеваниям, а с возрастом начинают страдать от депрессии. Отсюда у них могут присутствовать лишние килограммы. Им рекомендуется виноград, изюм, пшенная каша, шиповник, айва, минеральная вода, семечки подсолнуха и сезонные овощи. Также представителям этого астрологического круга стоит перейти на раздельное питание, пишет Rsute.ru.
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