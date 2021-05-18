Астрологи рассказали, какая диета подходит каждому знаку зодиака

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Стало известно, какую диету каждому знаку зодиака предопределили звезды. Об этом рассказали астрологи.

Овен

Овны обычно достаточно активны, поэтому они могут позволить себе пропустить приемы пищи, а затем наедаться до отвала. В результате этого представители знака легко набирают лишние килограммы. Им следует упорядочить режим питания, а также не употреблять соленое и острое, алкоголь и даже кофе с чаем. Следует также не есть жареное темное мясо. Зато приветствуются в рационе рыба и каши, овощи, сыр, творог и фрукты, особенно с витамином С.

Телец

У Тельцов очень часто медленный обмен веществ, однако они обладают отменным аппетитом. Отсюда и лишний вес. Им рекомендуется отказаться от выпечки и сладостей, а вместо этого употреблять рыбу и нежирное мясо, овощные салаты, рагу, овощи на пару и морскую капусту.

Близнецы

У представителей этого знака нестабильная нервная система, и из-за постоянного стресса они едят много жирного, сладкого, а также употребляют алкоголь. Вместо этого им следует есть капусту, картофель, баклажаны, рыбу, нежирное мясо, а также птицу, орехи и сыр для поддержания в норме кальция.

Рак

Раки очень мнительны и эмоциональны, они запросто могут сами себя довести до госпитализации. Пищеварительная система у них особенно слаба, поэтому им не следует есть сладости, а также сырые овощи и фрукты, так как они вызывают брожение в кишечнике. Ракам рекомендуются злаки, супы, белое мясо птицы, а также кисломолочные продукты.

Лев

Львы часто переедают, от этого возникают проблемы с сердцем, сосудами, желудком и щитовидной железой. Им категорически не рекомендуется ничего жирного, жареного, соленого и сладкого. Включить в рацион необходимо продукты с калием и магнием — баклажаны, сельдерей, курагу и прочие.

Дева

Несмотря на отменное здоровье представителей этих знаков, им не стоит есть консервы, сладости и копчености. Вместо этого в рационе должны присутствовать тушеные овощи, кисломолочные продукты, каши с растительными маслами — оливковым, виноградным и т. д. Мясо лучше готовить на пару.

Весы

Весов часто тянет на соленое, от этого могут быть проблемы с почками. Поэтому им надо отказаться от копченостей и маринованных продуктов. Рекомендуются овощи, нежирное мясо, птица, морепродукты, салат.

Скорпион

Скорпионы, так же, как и Овны, могут весь день не есть, а потом наесться до отвала. Им лучше всего подойдет дробное питание. В рационе должны быть рыба и морепродукты, свекла с капустой и морковью, лук с перцем, тыква и капуста. Также обязательны яблоки и цитрусовые, богатые витаминами С и группы В.

Стрелец

Стрельцам следует отказаться от алкоголя, потому что привычка запросто может перерасти в серьезную проблему. Также они очень любят поесть, особенно вредное — копчености, соленья и сладости. Им рекомендуется соя, чечевица, горох с бобами и овощи с зеленью — салаты, укроп, петрушка, капуста, спаржа.

Козерог

У Козерогов слабый обмен веществ, поэтому им часто приходится бороться с лишним весом. В этом им помогут специи: анис, мята, базилик, гвоздика с мускатным орехом. Продукты лучше выбирать легкие: постное мясо, овощи и фрукты.

Водолей

Представителям этого знака повезло — они могут контролировать свой аппетит, хотя у них большая любовь к сладостям. Следует включить в рацион гранаты, яблоки, груши, арбуз, дыню. Также нелишними будут овощи — свекла, морковь, баклажаны, капуста и другие.

Рыбы

Рыбы с детства подвержены инфекционным заболеваниям, а с возрастом начинают страдать от депрессии. Отсюда у них могут присутствовать лишние килограммы. Им рекомендуется виноград, изюм, пшенная каша, шиповник, айва, минеральная вода, семечки подсолнуха и сезонные овощи. Также представителям этого астрологического круга стоит перейти на раздельное питание, пишет Rsute.ru.

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