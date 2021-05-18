Голодай, турист: почему в России популярны курорты для похудения

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На днях сервис по бронированию отелей назвал самые лучшие курорты для желающих похудеть. В первую тройку вошли Алупка, Пятигорск и Лоо. «Вечерка» вместе с экспертами выясняла, где москвичам помогают сбрасывать вес во время отдыха и как это происходит.

Директор туристической фирмы Диана Фердман рекомендует — если вы не хотите ехать далеко, то есть вариант отдохнуть и привести себя в форму в Подмосковье. Например, одна из клиник-санаториев предлагает разные программы — «очищение и омоложение организма», курс по коррекции фигуры с массажем, бассейном и оздоровительной физкультурой, а также детокс-питанием. Стоимость пребывания там зависит от количества дней и варианта номеров. Стандартная программа на неделю обойдется в 90 тысяч рублей. В стоимость будут включены все процедуры, питание и проживание.

— Можно также отправиться на Алтай в знаменитый центр лечебного голодания, — рассказывает Фердман. — Одна из его программ называется «сбросить лишнее». В ее основе лечебное голодание, рассчитанное на четыре дня. По словам специалистов центра, такая практика запускает особые процессы клеточного очищения в организме — сжигает жировую ткань, используя ее в качестве источника энергии.

В курс также включены массаж, целебные ванны, фитобочки, пилинги, бассейн, физкультура и многое другое. Снижение веса происходит под наблюдением врачей. Стоимость недельной программы там — 94 тысячи рублей.

Врачи предупреждают: лишние килограммы нужно сбрасывать аккуратно.

— Прежде чем начинать худеть, необходимо оценить состояние организма, исключить возможные противопоказания, — говорит врач эндокринолог-диетолог Виктор Жиляев. — У людей с избыточным весом часто встречаются камни в почках, сердечно-сосудистые заболевания, повышенный сахар. Многие люди даже не подозревают об этом. И если человек начнет резко ограничивать себя в еде и подвергать организм интенсивным нагрузкам, то это может привести к обострению заболеваний и даже необходимости хирургического вмешательства.

Диетолог Елена Соломатина считает, что выбирать санаторий и программу нужно с учетом ваших пожеланий.

— Если вы хотите сбросить 3–5 лишних килограммов, вы молоды и достаточно натренированы, то вам подойдет интенсивное похудение. Но если у вас много избыточного веса, есть сопутствующие заболевания, то худеть нужно постепенно и под строгим присмотром врачей, — отметила диетолог.

Шлаки —прочь!

Санатории для похудения есть и в Крыму. Там предлагают множество программ — детоксикация организма, лечебное голодание, оздоровительная физкультура, массаж. Все это поможет очистить организм от шлаков, нормализовать обмен веществ и избавиться от ненавистных килограммов. Кстати, крымские курорты часто выбирают российские звезды. Актрисы Дарья Мельникова, Екатерина Шпица, стилист Влад Лисовец отдыхали там в прошлом году.

По примеру Лещенко

Один из санаториев Ставропольского края расположился прямо у подножия горы Машук. Специалисты учреждения предлагают провести в нем сначала подробную диагностику всего организма, а только потом выбрать нужную программу.

Фото: instagram/leshchenko_lv

Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет сбросить лишнее, но имеет еще и сопутствующий недуг. Стоимость недельного пребывания в санатории составляет около 30 тысяч рублей. За некоторые лечебные услуги придется доплатить. На курортах Ставропольского края можно встретить знаменитого артиста Льва Лещенко.

Банька с Басковым

Один из самых знаменитых санаториев Карелии расположен в 55 километрах от города Петрозаводск.

Что интересно, этот курорт был создан еще Петром Великим. Санаторий предлагает множество лечебных программ. Например, спортивно-оздоровительный курс включает регулярный массаж, плавание в бассейне, лечебную физкультуру, обертывания лечебными грязями и курс приема воды из минеральных источников. Стоимость недельного пребывания там — около 30 тысяч рублей. К слову, карельские бани предпочитает знаменитый певец Николай Басков, а телеведущий Андрей Малахов даже отметил там свое сорокалетие.

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