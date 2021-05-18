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Врач перечислила продукты, которые опасно запивать горячим чаем
Фото: pixabay.com

Врач перечислила продукты, которые опасно запивать горячим чаем

Татьяна Плотникова

Здоровье

Употребление горячих напитков в определенных случаях способно причинить вред здоровью. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Медик уточнила, что из-за риска получения микроожога слизистых оболочек лучше употреблять напитки с температурой не более 37 градусов.

Бережная также предупредила, что содержащиеся в ряде напитков танины имеют дубящие свойства. В результате сочетание многих продуктов с горячим чаем придаст им неприятный привкус.

Помимо этого не стоит запивать горячим чаем и другими горячими напитками жирные продукты, поскольку большое количества жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие, рассказала врач.

Бережная предостерегла от сочетания горячих напитков с алкоголем, поскольку это может спровоцировать ожог, а также вызвать ускоренное расширение сосудов. В итоге опьянение наступит быстрее, а это большая нагрузка на печень, сердечно-сосудистую, нервную и выделительную системы, рассказала медик в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог развеяла миф о влиянии имбиря на похудение.

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