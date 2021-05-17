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Диетолог развеяла миф о влиянии имбиря на похудение
Фото: pixabay.com/ru

Диетолог развеяла миф о влиянии имбиря на похудение

Анастасия Колоскова

Здоровье

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова опровергла распространенное мнение о том, что люди, употребляющие в пищу имбирь, могут похудеть, не прилагая к этому никаких усилий.

По словам медика, корень растения действительно содержит немало полезных веществ, среди которых витамины группы В, витамин С, а также калий, кальций, фосфор, железо и другие. Она отметила, что употребление имбиря благотворно влияет на обмен веществ, сосуды и самочувствие. Однако ждать от растения чудодейственного сжигания жира не стоит.

— Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса, сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения, — цитирует Филиппову Пятый канал.

Эндокринолог отметила, что похудеть можно лишь при изменении образа жизни, добавив занятия спортом и отказавшись от фастфуда и большого количества алкоголя. В ином случае имбирь окажется не более чем полезной добавкой к рациону.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о полезном жире в организме человека.

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