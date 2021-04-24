От Луны до алкоголя: врач рассказала, кому не подойдут «креативные» диеты

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Желая сбросить лишний вес, россияне нередко ищут советы в Сети. И порой диеты, которые предлагают худеющим, оказываются достаточно необычными. «Вечерняя Москва» собрала топ-5 своеобразных способов избавиться от ненужных сантиметров и обсудила их с диетологом Еленой Соломатиной. Стоит ли питаться по фазам Луны, кому можно худеть с помощью специй и леденцов, алкоголь и лишний сон — это помощники или вредители — подробнее в нашем материале.

Лунная диета

Некоторые специалисты сошлись во мнении, что Луна воздействует на общее самочувствие людей. Поэтому худеть с ее помощью якобы может быть полезно и очень даже эффективно. Особенность этой диеты состоит в том, чтобы корректировать питание и занятия спортом с учетом разных фаз спутника Земли. Например, в полнолуние советуют включить в рацион крупы, свежие овощи и травяные напитки. В новолуние рекомендуют для похудения есть белковую пищу. В растущую фазу — употреблять фрукты, овощи и мясо.

Как пояснила «ВМ» диетолог Елена Соломатина, люди действительно тесно связаны с природой. Поэтому на нас в том числе влияют и фазы Луны. По словам специалиста, при убывающей фазе россияне действительно легче теряют воду и килограммы. При растущей, наоборот, лучше усваиваются питательные вещества.

— В полнолуние даже некоторые хирурги, например, отказываются от несрочных операций. Потому как было замечено, что в этот период у людей чаще случаются кровотечения, многие становятся раздражительными, понижается концентрация внимания. Лунная диета как помощь имеет место. Она не подойдет только тем, кто отнесется к ней фанатично. Нельзя длительное время питаться только белками или только углеводами. В любом случае нужно сбалансировать свое питание, можно сделать лишь какие-то акценты. Например, при растущей Луне добавить больше белка, а при убывающей фазе — больше растительных продуктов, — подметила диетолог.

Леденцовая диета

Этот способ похудения был придуман специально для сладкоежек. Его авторы советуют съедать максимум до 75 граммов леденцов в сутки. Якобы эта сладость поможет приятно избавиться от чувства голода. По мнению Елены Соломатиной, удовольствие от еды мы получаем, когда чувствуем ее в ротовой полости, где находятся вкусовые рецепторы. Поэтому такой способ «обмана мозга» в целом эффективен и даст мнимое чувство насыщения. Но у леденцовой диеты есть и отрицательные составляющие.

— Леденцы ничего хорошего зубам и желудку не принесут. Даже если мы говорим о тех, которые сделаны из натуральных компонентов. А тем, у кого есть проблемы с зубами, ЖКТ, у кого диагностирован сахарный диабет, конечно, такая диета не подойдет, — уточнила врач.

Диета со специями и пряностями

Добавление этих ингредиентов в пищу сделает ее не только вкуснее, но и поспособствует сжиганию жиров, нормализует процесс переваривания. Авторы такой диеты утверждают, что питаться при этом нужно часто и маленькими порциями. Как считает диетолог, пряности и специи могут быть полезны только для здорового человека. Поэтому добавлять их в пищу при похудении нужно в маленьких порциях и постепенно. В обратном случае это послужит шоком для организма и только нанесет ему вред.

Диета с пряностями и специями категорически не подойдет россиянам, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также она не рекомендована тем, кому такие добавки не нравятся по своим вкусовым особенностям.

Алкогольная диета

В этом «высокоградусном варианте» похудения жителям нашей страны советуют заменить ужин бокалом сухого вина. По словам Соломатиной, в таком случае алкоголь по количеству калорий действительно заменяет легкий ужин. Только вот вопрос его пользы очень спорный…

— Бокал сухого вина сопоставим по калорийности с легким ужином. Но он ведь только разожжет аппетит. Если добавлять вино к белковой пище — это другая история. Так можно быстрее расщепить пищу. Для многих небольшая порция вина послужит «усыпляющей дозой». А во сне есть, естественно, не хочется. Если у человека есть заболевания нервной системы, проблемы с печенью или генетическая склонность к алкоголизму, то такую диету пробовать не надо. В целом я ее часто практиковать тоже не советую, — сказала медик.

Диета «Спящая красавица»

Этот метод похудения с красивым названием на самом деле является очень экстремальным и опасным. Его разработчики советуют худеющим больше спать. В отдельных случаях для похудения даже предлагают принимать снотворное, чтобы пребывать в царстве сна по 14–16 часов несколько дней подряд.

— Это очень опасная история. Потому что спать мы, конечно, должны, у нас есть циркадные ритмы (биологические часы — прим. «ВМ»). Если мы их нарушаем, не вырабатывается соматотропный гормон. В детстве он отвечает за рост, а у взрослых людей он «ремонтирует» мышцы. И чем их больше, тем они сильнее обеспечивают сжигание жира. Потому что мышцы сами по себе очень энергоемкие. Поэтому соматотропный гормон необходим для нормального метаболизма и жиросжигания, — заключила собеседница «ВМ».

Как уточнила Елена Соломатина, самое важное «окошко» для сна — с 23:00 до 04:00. В случае с диетой «Спящая красавица» человек, конечно, сбросит лишние килограммы потому, что просто не будет есть. Только потом, утверждает диетолог, все «потерянное» очень быстро вернется вместе с нарушением метаболических процессов в организме.

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