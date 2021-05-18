«Это счастье»: Меладзе рассказал, как протекают его родительские будни

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Певец Валерий Меладзе рассказал, как проходят его семейные и родительские будни. В 55 лет артист стал отцом в шестой раз — дочка Агата появилась на свет 12 апреля.

Поклонникам Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой было интересно, как проходят будни семейной пары, кто из родителей и как занимается воспитанием детей.

— Я с огромным удовольствием занимаюсь малышкой. Я помогаю Альбине. И мы сами вдвоем делаем все, — поделился Меладзе.

Супруг Джанабаевой признался, что они отказались от няни и большую часть обязанностей он взял на себя.

— Это счастье, это прекрасно, когда у тебя маленький ребенок и когда это причина твоих бессонных ночей. Ты не чувствуешь себя уставшим наутро, ты чувствуешь себя счастливым, — рассказал он.

Певец отметил, что даже наряды для дочки он подбирает самостоятельно, называя любимым магазином детский, пишет Пятый канал.

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