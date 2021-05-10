«Хрупкий комочек»: Валерий Меладзе рассказал о новорожденной дочери

Фото: instagram/meladzevalerian

У Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой недавно родилась дочь. Артист рассказал о том, как воспитывает малышку.

По словам артиста, появление ребенка на свет — это всегда радость, но также и большая ответственность. Меладзе отметил, что, несмотря на опыт в воспитании детей, рождение дочки воспринимается им как нечто особенное, будто это происходит впервые.

— У меня большой опыт, но это всегда по-новому. Маленький, хрупкий комочек, который полностью зависит от тебя. С одной стороны, ответственность, с другой — безумное счастье, — сказал исполнитель.

Также Меладзе вспомнил и о своих дочерях от первого брака (с Ириной Малухиной — прим. «ВМ»). Сейчас ему редко удается с ними видеться, так как они ведут самостоятельную жизнь и нечасто находят время на общение с отцом.

— Самая младшая — студентка, средняя — учится и работает, у старшей свое дело. Теперь у них бывает совсем мало свободного времени, — рассказал Меладзе в интервью каналу RU.TV.

Родившаяся в апреле девочка — уже шестой ребенок Валерия Меладзе. Известно, что новорожденную девочку назвали Агатой.

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