Доктор Елена Кац рассказала о новом порядке оформления налогового вычета на лечение

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С 21 мая в России вступает в силу новый порядок оформления налоговых вычетов. Это касается и тех, кто понес социально значимые расходы, в том числе при обращении за медицинской помощью или приобретении медикаментов. Новации прокомментировала главный врач городской детской поликлиники № 7, муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац.

— Главное нововведение заключается в сокращении сроков рассмотрения документов, — сказала доктор Елена Кац. — Теперь налоговый вычет можно будет получить гораздо быстрее. Если раньше срок камеральной проверки заявления составлял три месяца, то сейчас он сократился до 30 календарных дней. Это очень важно для людей, которые вынуждены были серьезно потратиться на свое здоровье и лечение близких.

Елена Кац также напомнила, что гражданин может оформить вычет не только на себя, но и на супруга или супругу, на родителей, а также на детей в возрасте до 18 лет. Максимальная сумма вычета на сегодняшний день составляет 120 тыс. рублей.

Налоговый вычет можно получить двумя способами. В первом случае, по истечении календарного года, в котором производились расходы, нужно обратиться в налоговый орган, заполнить налоговую декларацию и представить пакет необходимых документов. Вычет можно получить также у работодателя, до окончания налогового периода. В этом случае также потребуется представить документы, подтверждающие расходы.

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