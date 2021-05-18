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«Нет такой потребности»: Туктамышева высказалась о мужских изменах
Фото: instagram.com/liza_tuktik

«Нет такой потребности»: Туктамышева высказалась о мужских изменах

Кирилл Николаев

Спорт

Чемпионка мира и чемпионка Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась на тему мужских измен. Свою позицию она изложила в программе «50 вопросов. Спорт».

Спортсменка допустила, что смогла бы простить измену в определенных обстоятельствах. Туктамышева отметила, что нельзя уравнивать неверность мужчин и женщин.

— Если брать меня, у меня нет такой потребности, — призналась 24-летняя фигуристка.

Напомним, в марте 2021 года Туктамышева выиграла серебро на чемпионате мира в Швеции. В апреле этого года она стала чемпионкой мира в командном турнире.

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