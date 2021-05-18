«Встретились»: Бадоева провела время с бывшим и нынешним мужьями
Телеведущая Жанна Бадоева провела время сдвумя мужьями — бывшим и нынешним. Фотографией с мужчинами она поделилась в Instagram-аккаунте.
— Встретились! А вы общаетесь со своими бывшими? — поинтересовалась у подписчиков Бадоева.
Телеведущая до сих пор поддерживает дружескую связь с бывшим супругом, фамилию которого носит и в настоящий момент.
Она вместе с мужем, бизнесменом Василием Мельничиным, живет в Италии, но недавно она прилетела в Москву для участия в составе жюри в КВН.
Подписчики порадовали телеведущую своими комментариями под постом, ответив на ее вопрос про бывших супругов.
«Да, общаюсь. Вижу его раз в месяц, храню у него в гараже резину»; «Да! Я даже второй раз за своего бывшего мужа замуж вышла»; «Общаемся! Дружим! Мы родные. Сестры моего бывшего мужа — до сих пор мои сестры».
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