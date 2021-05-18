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Певица Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения
Фото: instagram/manizha

Певица Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения

Кирилл Николаев

Музыка

Певица Манижа выступила от России в первом полуфинале музыкального конкурса Евровидение-2021. Мероприятие проходит в Роттердаме.

Манижа исполнила композицию «Russian Woman» на русском языке. Для выхода в финал Евровидения певице необходимо попасть в десятку по итогам полуфинальной стадии. Мероприятие проходит в присутствии около 3,5 тысячи зрителей.

Второй полуфинал состоится в четверг, 20 мая, а финал конкурса — в субботу, 22 мая.

Читайте также: Евровидение-2021: кому пророчат победу и что не так с Манижей

певицаЕвровидениеМанижа
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