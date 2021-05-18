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Врач рассказал о первых симптомах рака у детей
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Врач рассказал о первых симптомах рака у детей

Анастасия Прохорова

Здоровье

Были выявлены симптомы, которые могут говорить о наличии злокачественной опухоли у ребенка. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

— Одним из самых распространенных злокачественных процессов в детском организме является ретинобластома. Патология заключается в поражении сетчатки глаза — это рак сетчатки с возможным дальнейшим поражением структур глаза, — объяснил специалист.

По словам онколога, первыми признаками болезни являются потеря зрения или потеря остроты зрения.

— Данное заболевание должно быть обязательно наблюдаемо у онколога, вне зависимости от того, какие симптомы у пациента. Обязательно при первых симптомах нужно обращаться к специалисту, — посоветовал медик.

Он добавил, что ретинобластома — наследственное заболевание, и дети, у которых нет подобных симптомов, все равно обязательно должны регулярно наблюдаться у специалиста, сообщает Пятый канал.

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