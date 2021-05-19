Сумку с тремя миллионами рублей украли у мужчины в обменном пункте в Москве

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Россия, Москва, Семёновская площадь, 7к17 Карта всех событий

В столице на территории обменного пункта у мужчины украли сумку, в которой находилась крупная сумма денег. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 19 мая.

Уточняется, что инцидент произошел 18 мая. В полицию обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что находился в обменном пункте по адресу Семеновская площадь, дом № 7, строение 17, когда двое неизвестных выхватили у него сумку. В ней находились 3 миллиона 50 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.

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