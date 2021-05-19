Шесть человек попали в больницу после драки на западе Москвы

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Россия, Москва, проспект Вернадского, 39 Карта всех событий

В столице после конфликта на проспекте Вернадского в больницу были доставлены шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 19 мая.

Уточняется, что инцидент произошел 18 мая поздно вечером. В полицию поступило сообщение о конфликте по адресу проспект Вернадского, дом № 39. На месте случившегося были обнаружены шесть пострадавших мужчин, которых нарядами скорой помощи доставили в больницу.

Помимо этого, в отделение для разбирательства были доставлены девять человек, их привлекли к административной ответственности. Проводится проверка, добавили в ведомстве.

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