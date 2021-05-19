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Оборот пострадавших отраслей в Москве составил 1,3 триллиона рублей с начала года
Фото: Павел Волков, Вечерняя Москва

Оборот пострадавших отраслей в Москве составил 1,3 триллиона рублей с начала года

Виктория Родимкина

Город

Оборот наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики в Москве последовательно растет с начала 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 19 мая.

Так, за четыре месяца выручка пострадавших отраслей экономики превысила 1,3 триллиона рублей.

По словам заммэра, в январе оборот составлял 253,6 миллиарда рублей, а в апреле — уже 379 миллиардов рублей.

— За прошедший месяц пострадавшие отрасли прибавили к уровню марта 2021 года еще 5,4 процента, причем апрельский результат стал максимальным месячным показателем с октября прошлого года, — сказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что лидером по темпам восстановления из наиболее пострадавших отраслей стала индустрия гостеприимства. Так, оборот гостиниц и турагентств в столице в апреле увеличился на 7 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

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экономикапандемияВладимир Ефимов
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