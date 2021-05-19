Экологи призвали выпускников не отпускать воздушные шарики в небо

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Огромный урон экологии нанесет непомерно большое количество неперерабатываемого пластика и латекса, если большинство выпускников будет запускать в воздух воздушные шарики. От этой традиции уже давно пора отказаться. Так считают в Российском экологическом операторе (РЭО).

В этом году школы выпустят в «дальнейшее плавание» 697 тысяч учащихся. Если каждый из них отправит в небо хотя бы по одному шарику, то окружающая среда получит свыше двух тысяч килограммов неперерабатываемого латекса и пластика.

— Шарики разлетятся по разным уголкам нашей страны. В результате они попадут в почву и воду и будут разлагаться свыше четырех тысяч лет. За это время они успеют достаточно загрязнить природу, — подчеркнул руководитель РЭО Денис Буцаев.

По данным пресс-службы ведомства, в лучшем случае остатки данного латекса окажутся в баке для смешанных отходов, отмечает телеканал 360. Такие шары еще называют биоразлагаемыми, однако в реальности они не являются экологичными, потому что в них добавляют полимеры. Кроме того, остатки таких шариков могут попасть в живые организмы. К примеру, в 2020 году ученые обнаружили сотни микрочастиц пластика в речной рыбе.

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