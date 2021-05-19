Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экологи призвали выпускников не отпускать воздушные шарики в небо
Фото: pixabay.com

Экологи призвали выпускников не отпускать воздушные шарики в небо

Елена Фролова

Экология

Огромный урон экологии нанесет непомерно большое количество неперерабатываемого пластика и латекса, если большинство выпускников будет запускать в воздух воздушные шарики. От этой традиции уже давно пора отказаться. Так считают в Российском экологическом операторе (РЭО).

В этом году школы выпустят в «дальнейшее плавание» 697 тысяч учащихся. Если каждый из них отправит в небо хотя бы по одному шарику, то окружающая среда получит свыше двух тысяч килограммов неперерабатываемого латекса и пластика.

— Шарики разлетятся по разным уголкам нашей страны. В результате они попадут в почву и воду и будут разлагаться свыше четырех тысяч лет. За это время они успеют достаточно загрязнить природу, — подчеркнул руководитель РЭО Денис Буцаев.

По данным пресс-службы ведомства, в лучшем случае остатки данного латекса окажутся в баке для смешанных отходов, отмечает телеканал 360. Такие шары еще называют биоразлагаемыми, однако в реальности они не являются экологичными, потому что в них добавляют полимеры. Кроме того, остатки таких шариков могут попасть в живые организмы. К примеру, в 2020 году ученые обнаружили сотни микрочастиц пластика в речной рыбе.

Читайте также: Выпускные для старшеклассников в Подмосковье проведут на открытом воздухе

Экологияученыевыпускники школ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте