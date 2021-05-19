Церемонию развода конных и пеших караулов возобновят в Кремле

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Соборная площадь Карта всех событий

В Кремле с 29 мая возобновят церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка. Об этом рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России в среду, 19 мая.

В 2021 году церемония по-прежнему будет проводиться на Соборной площади Московского Кремля по субботам в полдень, сообщает Интерфакс.

Обычно такие мероприятия проводят с апреля по сентябрь, но в прошлом году их было решено отменить до улучшения эпидемиологической обстановки.

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