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Церемонию развода конных и пеших караулов возобновят в Кремле
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Церемонию развода конных и пеших караулов возобновят в Кремле

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Соборная площадьКарта всех событий

В Кремле с 29 мая возобновят церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка. Об этом рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России в среду, 19 мая.

В 2021 году церемония по-прежнему будет проводиться на Соборной площади Московского Кремля по субботам в полдень, сообщает Интерфакс.

Обычно такие мероприятия проводят с апреля по сентябрь, но в прошлом году их было решено отменить до улучшения эпидемиологической обстановки.

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