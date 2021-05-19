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Восстановлено движение автобуса № 78 на улице Казакова в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Восстановлено движение автобуса № 78 на улице Казакова в столице

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, улица Казакова Карта всех событий

Автобус № 78 возобновляет свой предыдущий маршрут после ремонта путепровода на улице Казакова.

Транспорт теперь будет курсировать на улице Казакова и в Гороховском переулке до площади Земляной Вал вместо Токмакова переулка и Старой Басманной улицы.

На маршруте 78-го автобуса восстановлены остановки «Театр имени Н. В. Гоголя» на улице Казакова, «Площадь Земляной Вал» на Старой Басманной улице и «Токмаков переулок», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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