Ботаническую улицу расширят до четырех полос движения в Москве

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Россия, Москва, Ботаническая улица Карта всех событий

Ботаническую улицу в Москве расширят с двух до четырех полос движения. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

На проезжей части организуют по две полосы движения в каждую сторону из-за низкой пропускной способности улицы. Уточняется, что Ботаническая улица связывает улицу Академика Королева с Алтуфьевским шоссе и проходит через Северо-Западную и строящуюся Северо-Восточную хорду.

Реконструкцию проезжей части проведут от улицы Академика Королева до развязки с улицей Комдива Орлова. Длина участка составит три километра. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Парковка автомобилей будет организована в заездных карманах, а для перехода через проезжую часть будут созданы дополнительные наземные переходы со светофорным регулированием, — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что для пассажиров на улице установят современные остановки общественного транспорта. Кроме того, вдоль Ботанической и Большой Марфинской улиц откроют новый велосипедный маршрут, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы на ВДНХ.

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