Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы на ВДНХ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Торжественная церемония состоялась во вторник, 18 мая.

По словам мэра, в 2021 году в столице откроют 15 культурных объектов, среди которых будут музеи и выставки.

Глава города подчеркнул, что первую экспозицию Музея транспорта на ВДНХ посвятили заводу АЗЛК, «Москвичу». На выставке можно увидеть уникальные образцы техники и автомобилестроения.

— Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал такой прекрасный завод и что площадка «Москвича» сегодня так же работает на автомобилестроение и высокие технологии, — пояснил Сергей Собянин.

Он добавил, что следующую экспозицию посвятят транспорту будущего. Сергей Собянин отметил, что на ВДНХ появляется кластер «транспортных музеев», куда входят Музей российских железных дорог, Музей современного транспорта и спортивных машин.

Мэр Москвы также посетил новую экспозицию в павильоне «Цветоводство и озеленение» и пригласил жителей столицы ознакомиться с новыми выставками на ВДНХ, пишет ТАСС.

Ранее Сергей Собянин заявил, что подсветку для зданий в Москве подбирают с учетом единой цветосветовой среды.

Читайте также: Сергей Собянин утвердил проект строительства метро в Гольянове