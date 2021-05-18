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Сергей Собянин утвердил проект строительства метро в Гольянове
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин утвердил проект строительства метро в Гольянове

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии столичного метро в район Гольяново. Об этом сообщили в пресс-службе главы города во вторник, 18 мая.

— Правительство Москвы утвердило проект продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в район Гольяново. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — говорится в сообщении.

Участок метрополитена от станции «Щелковская» до станции «Гольяново», длина которого составляет 2,6 километра, проложат в створе Уральской и Уссурийской улиц. Новая конечная станция «Гольяново» будет построена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

При этом продление Арбатско-Покровской линии метро обеспечит наличие метро в шаговой доступности для 30 тысяч человек. Ожидается, что нагрузка на стацию Щелковская снизится примерно на 25 процентов, сообщает ТАСС.

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московское метроГольяновоСергей Собянин
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