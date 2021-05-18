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Желтые полосы больше не будут использоваться на пешеходных переходах в Москве
Фото: Анна Быкова

Желтые полосы больше не будут использоваться на пешеходных переходах в Москве

Иван Юминов

Город

Желтый цвет разметки на регулируемых пешеходных переходах при наличии светофоров больше не будет использоваться в Москве. Об этом сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства во вторник, 18 мая.

— Согласно проведенному исследованию, двойная разметка зебры снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, что особенно важно для мотоциклистов. С 2020 года в рамках городской программы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий разметка пешеходных переходов при наличии светофоров наносится без заполнения желтым цветом, — рассказали в ведомстве.

Видео: Telegram / Городское Хозяйство Москвы

Отмечается, что решение об отказе было принято Центром организации дорожного движения (ЦОДД) еще в прошлом году. Теперь городские службы приступили к удалению желтых полос при помощи фрез и ручных демаркировщиков. Ведомство подчеркивает, что изменения не окажут влияния на безопасность движения.

После процедуры белые полосы обновляют свежей краской, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что превышение скорости стало причиной 70 процентов смертей при ДТП в Москве с начала года.

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ЦОДДгородское хозяйствопешеходные переходы
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