Превышение скорости стало причиной 70 процентов смертей при ДТП в Москве с начала года

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С начала текущего года превышение скорости стало причиной 70 процентов смертей при ДТП в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 17 мая.

— Если говорить про Москву, с начала года произошло уже 205 ДТП, в которых погибли 22 человека. Касаемо погибших: почти 70 процентов — по причине превышения скорости, — рассказал руководитель ведомства в эфире радиостанции «Шансон».

Кроме того, Максим Ликсутов выступил за снижение нештрафуемого порога скорости в городах, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что электрический водный транспорт появится в Москве в ближайшие два года.

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