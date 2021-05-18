В дептрансе Москвы опровергли сообщения о необязательном ношении перчаток в транспорте

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

ГКУ «Организатор перевозок» опроверг информацию о том, что в столичном транспорте необязательно носить перчатки, и никакого штрафа за их отсутствие не назначается. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 18 мая.

Ранее в Сети появились сообщения, что ношение перчаток в транспорте во время поездок не является обязательным.

В дептрансе пояснили, что требования носить маски и перчатки основаны на рекомендациях Роспотребнадзора, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

— Носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры — вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе, — говорится в сообщении.

В управлении также добавили, что с 12 мая прошлого года 1,8 тысячи сотрудников транспортного комплекса напоминают о необходимости носить средства индивидуальной защиты. В дептрансе подчеркнули, что маски и перчатки являются равносильными средствами и отсутствие одного из них грозит штрафом.

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