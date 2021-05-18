Названы бонусы, которые могут получить прошедшие вакцинацию от COVID-19 люди

Фото: Наталья Феоктистова / «Вечерняя Москва»

Прививка от коронавирусной инфекции играет особую роль в образовании коллективного иммунитета, призванного свести на нет пандемию, напоминают вирусологи. Для того чтобы ускорить темпы вакцинации, в России уже запустили программу поощрения привившихся. Например, граждане могут получить бесплатные мили для авиаперелетов, купоны в разные магазины, а в некоторых случаях предлагается даже попытать счастье в розыгрыше квартиры.

Бесплатные мили

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила акцию «Мили вакцинации» 15 мая. Ее суть заключается в начислении бонусов пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19. Так, первым десяти тысячам участников акции будут начислены по десять тысяч миль «Аэрофлот Бонус». Их можно будет поменять на реальные полеты. Подобных бонусов может хватить на полет в Сочи, Минск или Волгоград.

Чтобы присоединиться к акции, нужно пройти два этапа вакцинации. Первый должен быть сделан не ранее 15 мая, а второй — не позднее 31 декабря 2021 года либо до окончания акции. Сертификат о прохождении вакцинации с QR-кодом нужно предоставить в офис продаж компании. Это можно сделать и через сервис «Обратная связь», предъявив при этом подписанное соглашение на обработку персональных данных.

«Миллион призов»

Помимо этого, в столице с 27 апреля действует акция для поощрения людей, которым сделали прививку от коронавируса. В первую очередь она касается граждан старше 60 лет и имеющих полис обязательного медицинского страхования.

Для участия в ней важно, чтобы первый компонент вакцины был сделан не ранее 27 апреля, а второй — не позднее 1 июля 2021 года. Для участников предусмотрены две системы поощрения. Например, непосредственно в пункте вакцинации можно получить подарочную карту одного из партнеров программы — одной из известных сетей продуктовых магазинов. Другой вариант — получить призовые баллы, которые можно активировать на сайте акции или у партнеров программы, которых насчитывается более 60 штук.

Региональные поощрения

Разные бонусы за прохождение вакцинации действуют и в российских городах. К примеру, в Хабаровском крае тем, кто завершил вакцинацию, предлагают скидки в кафе и ресторанах, а также возможность бесплатно посетить крупные спортивные соревнования. Бесплатным единоразовым посещением бассейнов, тренажерных залов в физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) могут воспользоваться жители непосредственно Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

В свою очередь, в Уфе с 14 мая проходит розыгрыш квартиры и десяти смартфонов. Победители будут объявлены 23 июня. Представителям «серебряного» возраста в Магаданской области за прохождение вакцинации выплатят по тысяче рублей, отмечает «Москва 24». А на Чукотке выплаты за это гражданам пенсионного возраста составят две тысячи рублей.

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