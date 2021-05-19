Врач назвал шесть симптомов незаметно развивающегося рака

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Врач назвал симптомы, которые могут указывать на то, что у человека есть онкологическое заболевание. На что нужно обратить внимание и когда бить тревогу, рассказал профессор, врач-онколог Григорий Кобяков.

— Самое главное — обращать внимание на какие-то изменения в своем состоянии. Какое-то новообразования можно найти, просто ощупывая себя, понять, что что-то изменилось при глотании. С такими симптомами лучше обратиться к врачу, — отметил медик.

Первым симптомом является налет на языке. Он свидетельствует об изменениях в ЖКТ. Если он неприятно пахнет, приносит дискомфорт — лучше исследовать желудок и другие органы. Второй симптом — частая диарея. Это один из симптомов опухолевого поражения кишечника. Кобяков предложил обратиться к гастроэнтерологу.

— Следующий симптом — белый стул. Это нарушение может происходить при гепатитах, опухоли. При гепатите С риск рака печени очень высок. Четвертый симптом — снижение аппетита и резкое похудение. Чаще всего это симптом рака органов желудочно-кишечного тракта. Но так может себя проявлять рак легкого или рак молочной железы, — подчеркнул эксперт в программе «О самом главном».

По словам онколога, пятым признаком является изменение родинок: их размеров, формы и цвета. Обратите внимание, если они кровоточат. Шестым симптомом (для мужчин) является затрудненное мочеиспускание.

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