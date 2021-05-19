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Автоэксперт поделился действенным способом, как сэкономить бензин
Фото: pixabay.com

Автоэксперт поделился действенным способом, как сэкономить бензин

Елена Фролова

Общество

Советов о том, как можно экономить расход топлива в автомобиле, бесчисленное множество в интернете. Однако не всем из них стоит доверять, считает автоэксперт Максим Кадаков. Он также рассказал, какой способ, действительно поможет снизить потребление топлива.

Автолюбители в Сети рекомендуют повысить давление в шинах, так как это на один-два процента снизит расход бензина. Помимо этого они предлагают не использовать кондиционер, а открывать окна в машине. По мнению автоэксперта, подобные предложения являются сомнительными, а в некоторых случаях даже опасными.

— Если водитель повысит давление в шинах больше, чем рекомендует производитель, то он меняет характер сцепления с дорогой. Перекаченные шины — это плохо, сэкономить на этом не получится. Шины будут быстрее изнашиваться, — подчеркнул Максим Кадаков.

По словам автоэксперта, основная «изюминка» в вопросе экономии бензина заключается в манере вождения, отмечает Nation News. Например, он советует не подъезжать к светофору на большой скорости, резко тормозя возле него, а затем разгоняться. Как уточнил эксперт, нужно выждать такой момент, чтобы подкатиться к светофору, а когда загорится зеленый сигнал, плавне разгоняться. То есть, чем меньше водитель тормозит на единицу пути, тем меньше топлива он израсходует.

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