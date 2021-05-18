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Автоэксперт рассказал, как не простудиться от кондиционера в машине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Автоэксперт рассказал, как не простудиться от кондиционера в машине

Марина Найденкова

Общество

Для того, чтобы не заболеть после пользования кондиционером в автомобиле, нельзя включать его на максимальный режим охлаждения, после того, как сели в салон. Начинать нужно с минимального. Но лучше довериться автоматическому режиму: робот организует комфорт в салоне куда лучше и безопаснее для организма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, нельзя выставлять температуру на кондиционере в автомобиле на максимум сразу после того, как в него сели. Высок риск переохладиться и заболеть.

— Многие из жары садятся в салон и включают на максимум. Так делать нельзя. Сели, включите на самый слабый режим, дайте организму привыкнуть, — говорит эксперт.

Он отмечает, что сегодня многие автомобили оборудованы автоматической системой поддержания необходимой температуры в салоне. Лучше пользоваться именно ей.

— Робот сам распределяет потоки таким образом, чтобы не просто дуло вам в лицо, а он крутит его по всей машине: часть вверх, часть вниз, весь салон машины равномерно остужается. Доверьте эту работу роботу и не заболеете, — говорит Славнов.

Кроме того, он советует перед тем, как садиться в автомобиль, стоящий на солнцепеке, открывать все двери транспортного средства: температура на улице и в салоне сравняется, машина наполнится свежим воздухом.

По словам эксперта, понять, что пора заправлять кондиционер в автомобиле — легко. Он будет со временем все слабее обдувать холодным воздухом. Для заправки устройства нужно обратиться в автосервис.

— Предложат залить либо обычный фреон, либо с маркером. Второй, если есть где-то подтеки, то в ультрафиолетовом свете даст об этом знать. Одной заправки хватает примерно на три года. Если у вас одной заправки хватает только на лето или год, то маркер покажет, что в магистрали кондиционера дырочка или потертость, откуда уходит фреон, — говорит Славнов.

Ранее «ВМ» писала, что рекордно теплая погода установится в Москве во вторник, 18 мая. Столбики термометров поднимутся до отметки 32 градуса.

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