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Квест «Жужжалки» и занятие «Лесные пожары»: как пройдут выходные с Мосприродой 
Фото: Анна Быкова

Квест «Жужжалки» и занятие «Лесные пожары»: как пройдут выходные с Мосприродой 

Ольга Маркова

Культура

Мосприрода приглашает москвичей и гостей столицы 22 и 23 мая на занимательные программы, которые пройдут в экоцентрах и на природных территориях. Гостей ждут экологические занятия, экскурсии, квесты, игры, мастер-классы и викторины.

В субботу, 22 мая, экоцентр «Лесная Сказка» приглашает взрослых и детей на экскурсию по интерактивной экспозиции. Посетители смогут совершить путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы.

В экоцентре «Конный двор» пройдет занятие «Лесные пожары».

Также, в программе субботы два квеста: «По страницам Красной книги» в экоцентре «Битцевский лес» и квест «Собираем правильно» в экоцентре «Лесная Сказка».

В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, экоцентр «Скворечник» зовет москвичей и гостей столицы в творческую мастерскую «ТОП. Творчеством Открываем Природу». Здесь же состоится дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем».

В экоцентре «Воробьевы горы» посетители смогут познакомиться с интерактивной экспозицией, поучаствовать в квест-викторине «Мне рассказали экспонаты», поиграть в экоигры: «Зеленая Москва», «Дорога в будущее», «Беспризорная вода», «Доза для белья. Давайте постираем», «Узда для чайника».

В воскресенье, 23 мая, в экоцентре «Конный двор» пройдет занятие «Бабочки», посвященное крылатым красавицам Москвы. А в экоцентре «Битцевский лес» можно принять участие в квесте «Жужжалки», который познакомит с насекомыми наших лесов.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также: День пчел отметят в экоцентре «Пчеловодство»

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