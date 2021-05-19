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Помещение возле станции метро «Первомайская» в столице выставили на торги
Фото: pixabay.com

Помещение возле станции метро «Первомайская» в столице выставили на торги

Михаил Алимов

Город
Россия, Москва, Измайловский проспект, 119 Карта всех событий

Нежилое помещение возле станции метро «Первомайская» выставлено на торги по аренде. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра управления городским имуществом в среду, 19 мая.

— Коммерческое помещение расположено на Измайловском проспекте в жилой пятиэтажке, в нескольких минутах ходьбы от метро «Первомайская». С учетом назначения объекта он подойдет под торговые помещения или офисы, — заявил начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

По словам Алексеева, главное преимущество объекта — его начальная арендная ставка, которая составляет 3,5 миллиона рублей и должна заинтересовать предпринимателей и инвесторов. В здании также сделан ремонт, что позволит не вкладывать дополнительные деньги, добавили в пресс-службе.

Здание находится по адресу Измайловский проспект, дом 119. Это подвальное помещение, чья площадь составляет 336,4 квадратного метра, а начальная стоимость аренды сроком на год — 3,5 миллиона рублей. Заявки на торги принимаются до 4 июня, арендодатель определится 15 июня, сообщает агентство «Москва».

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