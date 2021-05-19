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Более 330 тонн товарной рыбы проверили ветеринары Подмосковья с января по май
Фото: pixabay

Более 330 тонн товарной рыбы проверили ветеринары Подмосковья с января по май

Елена Фролова

Товары

Свыше 330 тонн рыбы, предназначенной для продажи, проверили сотрудники ветеринарной службы на предприятиях, занимающихся разведением водных позвоночных в Подмосковье, с начала текущего года. Такую информацию предоставили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

— На территории нашей области деятельность по товарному выращиванию рыбы ведет 21 рыбоводное предприятие, — уточнил министр сельского хозяйства Сергей Воскресенский.

По его словам, с января по май ветеринары провели проверку, а также допустили к дальнейшим продажам 331 тонну товарной рыбы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Причем за 2020 год в Московской области было проверено более 1,3 тысячи тонны рыбы. Среди них были такие виды, как осетр, щука, карп, форель, толстолобик и мраморный сом. Помимо этого, эксперты оценивают состояние водоемов, где выращиваются и содержатся эти водные позвоночные животные.

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ветеринарыМосковская областьрыба
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