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Неделя итальянской культуры проходит в Библиотеке иностранной литературы
Фото: Pixabay

Неделя итальянской культуры проходит в Библиотеке иностранной литературы

Ольга Маркова

Культура

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино совместно с посольством и генеральным консульством Итальянской Республики в Москве до 23 мая приглашают москвичей и гостей столицы на Неделю итальянской культуры в «Иностранке».

Гости библиотеки погрузятся в фантастическую атмосферу Италии с ее неповторимым национальным колоритом. В рамках Недели пройдут фестиваль итальянской поэзии Che sia… Poesia и международный молодежный фестиваль итальянской песни Un Emozione per Sempre.

В современную итальянскую культуру позволят окунуться встречи с ее представителями — поэтами и музыкантами. В Год Данте Алигьери в Италии участники мероприятий послушают чтение отрывков его произведений артистами Театра Брусникина, совершат путешествие по ключевым местам его жизни и творчества вместе с Национальным туристическим бюро Италии. Вместе с преподавателем итальянского языка Джанни Челестре гости исследуют образ Беатриче в творчестве Данте.

Сочетание показа немого кинофильма начала XX века с живым музыкальным сопровождением продемонстрирует, как классическое искусство может рождаться заново в настоящем моменте.

В течение всей Недели итальянской культуры будет проходить цикл встреч от директора Итальянского института культуры Даниелы Рицци с современными итальянскими поэтами Фабио Пустерла, Стефано Даль Бианко, Франка Манчинелли.

Особенность Недели итальянской культуры в этом году — взаимодействие культур Италии и России. Так, гости смогут увидеть произведения Ф. М. Достоевского в интерпретации классика итальянского кино Л. Висконти.

Школа Italo Calvino приглашает на лингвистическую программу самых юных гостей.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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