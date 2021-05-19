Сергей Собянин: В Москве за последние годы построено около 145 спортивных объектов

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Коломенский проезд Карта всех событий

Около 145 больших спортивных объектов построили в столице за последние годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового специализированного спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде.

По словам главы города, в столице на стадии строительства находится много спортивных объектов.

— За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что для этого нужен такой комплекс, в котором заниматься смогут все без ограничений.

Столичный мэр пояснил, что в новом комплексе можно будет не только заниматься физподготовкой, но и проходить программу реабилитации. Сергей Собянин выразил надежду, что центр станет востребованным у москвичей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Тысячи людей, сильных духом, будут приходить и заниматься спортом и оздоровлением, — добавил мэр.

Спорткомплекс в Коломенском проезде примет посетителей в ближайшее время. Для комплекса построено двухэтажное здание с подземным этажом. В нем созданы безбарьерная среда и все необходимые условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть москвичи