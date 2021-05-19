Сергей Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть москвичи

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Леонтьевский переулок, 10с1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о памятниках, которые являются уникальными достопримечательностями столицы. О них глава города написал в своем блоге в среду, 19 мая.

Столичный мэр напомнил, что каждый год в апреле–мае проводится День исторического и культурного наследия, когда в городе организуются экскурсии по уникальным памятникам города, большинство из которых в обычное время недоступны для свободного посещения. К ним относятся посольства зарубежных стран.

— Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы, — уточнил Сергей Собянин.

Так, впервые для посетителей свои двери откроет Городская усадьба Г. А. Каратаевой — И. В. Морозова в Леонтьевском переулке, где в прошлом располагались германское посольство, посольства ГДР и Кубы. Специалисты провели комплексную реставрацию здания, которое теперь предстает перед москвичами в первозданной красоте.

Также впервые откроется для посещения и Доходный дом купца В. Е. Быкова. Творение московского модерна было создано в начале XX века по проекту архитектора Льва Кекушева, а спустя сто лет находилось в аварийном состоянии. Реставраторы вернули прежний облик памятнику.

Кроме того, в прошлом году в столице была завершена реставрация таких объектов, как Дом Наркомфина, Северный речной вокзал, кинотеатр «Художественный».

Сергей Собянин добавил, что за последнее десятилетие в порядок было приведено 1,6 тысячи объектов культурного наследия. Кроме того, около 100 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца года.

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